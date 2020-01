Disintegration: prima fase della beta conclusa, ecco il programma

Disintegration è il titolo d'esordio di V1 Interactive, il nuovo studio fondato da Marcus Lehto, veterano dell'industria videoludica, ex di Bungie e padre dell'iconico Master Chief, di Halo. Il gioco è un ambizioso ibrido tra uno strategico ed uno shooter, che abbiamo cominciato a provare nella sua versione beta.

Il gioco si trova infatti attualmente in fase di test, ed ha appena concluso la sua prima giornata di beta tecnica privata, per la quale vi avevamo anche regalato dei codici. Se vi foste persi il primo giorno però, niente paura, dato che ci sono ancora altre due occasioni per provare Disintegration.

Come annunciato dalla stessa V1 infatti, la seconda sessione di gioco inizierà oggi pomeriggio alle ore 17, per poi concludersi domani alle 8.59. Infine è prevista una terza tornata, che partirà il 31 Gennaio alle ore 17.00 e si concluderà il 2 Febbraio alle 08.59, per una sessione dunque un bel po' più lunga.

Naturalmente, ricordano gli sviluppatori, la beta di Disintegration è appunto una versione provvisoria del gioco, per cui può capitare di imbattersi in bug, problemi di rete e di prestazioni e quant'altro. D'altronde, è a questo che servono le versioni di prova.

Per approfondire sul gioco, date un'occhiata al nostro speciale su Disintegration. Per tutto il resto, ci vediamo in game!