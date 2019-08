Disintegration: l'FPS Sci-Fi del co-creatore di Halo è un AA paragonabile ad Hellblade

Dopo l'annuncio arrivato circa un mese fa, ecco che si ritorna a parlare di Disintegration, il misterioso FPS Sci-Fi sviluppato da V1 Interactive, software house capitanata da Marcus Letho, co-creatore di Halo Evolved Combat e collaboratore per diversi dei successivi capitoli del franchise targato Microsoft.

Dopo aver confermato l'arrivo del primo filmato di gameplay all'Opening Night Live che si terrà alla Gamescom 2019, la casa di sviluppo ha condiviso con la rivista EDGE qualche interessante dettaglio sul suo titolo. Stando a quanto viene dichiarato, il valore produttivo di Disintegration si trova a metà strada tra un indie ed un blockbuster: in altre parole, si tratta di un gioco "AA", che gli sviluppatori stessi hanno accostato ad Hellblade: Senua's Sacrifice sviluppato da Ninja Theory (pur appartenendo questo ad un genere completamente diverso).

In aggiunta, è stato confermato che Disintegration includerà una campagna single player la cui longevità si attesterà in media sulle 12 ore di gioco, ma non mancherà nemmeno una modalità multiplayer online. Quest'ultima non porrà le sue fondamenta sul concetto di "progresso costante", e quindi - per quanto siano dichiarazioni di difficile interpretazione al momento - si potrebbe presumere che non avremo a che fare con un nuovo looter-shooter sulla falsariga di Destiny.