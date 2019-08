Disintegration: nuovi dettagli su trama, campagna, multiplayer e Alpha Test

Presentato per la prima volta pochi mesi fa, Disintegration è un nuovo progetto di stampo sci-fi, firmato dal co-creatore del celebre Halo. Dopo il primo annuncio, il gioco è tornato a mostrarsi alla Gamescom 2019.

Durante la Fiera di Colonia, infatti, il team di V1 Interactive ha condiviso con il pubblico un nuovo trailer di Disintegration, che ci ha permesso di dare un primo sguardo ai toni e alle atmosfere della produzione. In seguito alla presentazione del gioco all'Opening Night Live, emergono ulteriori dettagli sul gioco. Il contesto in cui prendono il via le vicende di Disintegration è quello di un futuro distopico, in cui problemi climatici e sanitari hanno spinto la società umana sull'orlo del collasso e dell'estinzione.



Alcuni scienziati hanno fatto fronte alla crisi ideando una tecnologia definita "Integration", con la quale installare la mente umana su armature artificiali. La soluzione doveva essere temporanea ed è stata adottata con successo per alcuni decenni. Tuttavia, ben presto si è formata una fazione denominata "Rayonne", che ha visto nella nuova tecnologia il "vero" futuro dell'umanità. La caccia agli esseri umani non integrati ha generato una vera e propria guerra. Il nostro alter-ego videoludico sarà Romer Shoal, un uomo "integrato" che rigetta la visione del mondo di Rayonne. Parte di una ribellione che si oppone a Rayonne, lotteremo insieme ai nostri compagni per offrire alle persona la possibilità di "tornare umani". Esperti piloti di Gravcycle, nell'ambito della Campagna single-player, cercheremo insieme agli altri Outlaws di avere la meglio in battaglia sfruttando tutte le nostre abilità.



Sul fronte del multiplayer, Disintegration includerà tre differenti modalità di gioco, ognuna delle quali con diverse mappe a disposizione. Le battaglie in team richiederanno forte coordinamento per avere la meglio sugli avversari. I giocatori potranno scegliere tra diversi Crew, ciascuno caratterizzato da un proprio equipaggiamento e ruolo. In futuro, il team conta di mettere a disposizione del pubblico degli Alpha Test legati proprio al multiplayer. Ad ora, tuttavia, non sono state fonite tempistiche precise.



Vi ricordiamo che Disintegration è atteso su PC, Playstation 4 ed Xbox One nel corso del 2020. Sulle pagine di Everyeye potete trovare un resoconto di tutti gli annunci della cerimonia di apertura della Gamescom.