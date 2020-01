Disintegration: il nuovo video gameplay ci invita a partecipare alla Beta su PC e console

I vertici di Private Division confezionano un video gameplay di Disintegration per ricordarci dell'imminente lancio su PC, PS4 e Xbox One della Beta pubblica e privata di questo interessante sparatutto multiplayer a firma V1 Interactive, la casa di sviluppo fondata dal co-creatore di Halo Marcus Lehto.

Le frenetiche scene di gioco che impreziosiscono il nuovo filmato di Disintegration ci aiutano a fissare i paletti del recinto ludico, grafico e contenutistico entro il quale ci muoveremo esplorando gli scenari sci-fi di questo progetto votato al multiplayer competitivo in arena.

La Beta di Disintegration coinvolgerà quindi coloro che vorranno provare in anteprima il nuovo titolo di Lehto su PC e console: a prescindere dalla propria piattaforma d'elezione, la fase di testing online avrà luogo nelle giornate di martedì 28 gennaio (dalle 17:00 alle 09:00 del giorno successivo) e mercoledì 29 gennaio (dalle ore 17:00 alle 09:00 di giovedì). Gli utenti che desiderano partecipare a questa Beta su PC dovranno scaricare il client dalle pagine di Steam.



A conclusione di questa prima fase di testing privata, ci sarà poi una seconda Beta pubblica che si terrà dal 31 gennaio all'1 febbraio: in entrambi i casi, chi vi parteciperà potrà provare due delle tre modalità multigiocatore che saranno disponibili al lancio di Disintegration, atteso in un periodo non meglio specificato del 2020 su PC, PS4 e Xbox One. Nel frattempo, eccovi 23 minuti di gameplay di Disintegration.