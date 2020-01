Disintegration: al via oggi la Beta Pubblica, date e orari

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di Disintegration, il titolo d'esordio di V1 Interactive, il nuovo studio di Marcus Lehto, veterano dell'industria videoludica, ex Bungie e co-creatore di un capolavoro come Halo. Si tratta di uno sparatutto con il quale abbiamo già avuto un primo contatto.

V1 aveva infatti spedito gli inviti per la beta tecnica negli scorsi giorni, e infatti si sono tenute già due sessioni di prova del gioco. Oggi inizia la Beta Pubblica Multigiocatore, su PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam.

La Beta sarà aperta dalle ore 19 di oggi, 31 Gennaio, fino alle 8:59 della mattina del 2 Febbraio, ed al suo interno sarà possibile provare due delle tre modalità multigiocatore che saranno disponibili al lancio del gioco completo.

Se foste interessati a dare uno sguardo allo sparatutto dunque, avete tempo fino a domenica mattina. Se avete già partecipato alla beta privata, magari con un nostro codice, potete accedere utilizzando la stessa procedura delle precedenti prove. Se invece lo voleste provare per la prima volta, basta scaricare l'applicazione dalla piattaforma che vi interessa (Steam, PS Store, Xbox Store).

Nel frattempo, per approfondire, date un'occhiata alla nostra anteprima di Disintegration, e alla presentazione di Disentegration raccontata da Marcus Lehto stesso.