Disintegration si presenta alla Gamescom: ecco il nuovo progetto del co-creatore di Halo

Nel luglio del 2019, il co-creatore di Halo ha presentato al pubblico un nuovo progetto denominato Disintegration: ora, in occasione della Gamescom 2019, giungono ulteriori informazioni.

Nato da una collaborazione tra V1 Interactive e Private Division, Disintegration si è oggi presentato al pubblico in un nuovo ed intrigante trailer. Dal palco dell'evento di Colonia è stato dunque possibile dare un primo sguardo più approfondito al progetto di genere sci-fi. Il filmato ha infatti permesso al pubblico di farsi una prima idea su quella che sarà l'ambientazione ed il gameplay di questo nuovo progetto videoludico. Il mondo di Disintegration ha visto le nazioni collassare sotto il peso di condizioni climatiche estreme, mancanza di cibo ed epidemie: per affrontare la crisi, alcuni scienziati hanno ideato una procedura nota come "Integration", con la quale il cervello umano viene innestato all'interno di armature robotiche. Come di consueto, il trailer è disponibile in apertura a questa news: cosa ve ne pare, siete curiosi di saperne di più?

Il gioco non ha ad ora una data di pubblicazione precisa, ma Disintegration resta atteso su Playstation 4, Xbox One e PC, sulle quali esordirà nel corso del 2020.