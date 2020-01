Disintegration: vi regaliamo i codici per l'accesso alla Beta Tecnica Privata su PC

Alle ore 17:00 di domani 28 gennaio prenderà ufficialmente il via la Beta Tecnica Privata di Disintegration, il nuovo sparatutto in prima persona sviluppato dallo studio V1 Interactive e dal co-creatore di Halo, Marcus Lehto.

Durante la Beta Privata, che proseguirà fino alle ore 8:59 di giovedì 30 gennaio, sarà possibile provare 2 delle 3 frenetiche modalità multigiocatore che saranno disponibili al lancio del gioco completo. La Beta diverrà accessibile a tutti i giocatori a partire dal 31 gennaio, ma abbiamo una buona notizia per voi: Everyeye è pronta a regalare ai propri lettori 500 codici per PlayStation 4, 100 per Xbox One e 250 codici per PC.



Nota Bene - Sono ora disponibili solamente i codici per la Beta su PC, presto in arrivo per le altre piattaforme.

Mentre vi scriviamo abbiamo a disposizione solamente i codici per la console di Sony, ma presto arriveranno anche quelli per Xbox One e PC. Sarà nostra premura aggiornare questa notizia non appena li avremo a disposizione. Per ottenere la vostra chiave per la Beta Tecnica Privata di Disintegration dovete effettuare il login su Everyeye.it (oppure, se non lo avete ancora fatto, la registrazione) con il vostro account e successivamente cliccare sul pulsante blu con la scritta Clicca qui per richiedere il codice, posto in basso. Fatto ciò, troverete il codice nella sezione Codici Beta della vostra pagina profilo: il redirect alla pagina sarà automatico e avverrà in pochi secondi, in ogni caso per raggiungerla non dovete far altro che cliccare sul vostro nickname in alto a destra, presente su qualsiasi pagina del sito.

Lo scopo della Beta Tecnica di Disintegration è quello di assicurare la stabilità della rete e raccogliere il feedback degli utenti prima del lancio del gioco, previsto sulle piattaforme summenzionate nel corso del 2020.

Le due modalità incluse nella Beta saranno:

Retrieval , nella quale due squadre sono chiamate a competere in due round. In ognuno di questi una squadra cercherà di portare a destinazione un oggetto che potrà essere trasportato solo dagli uomini a terra mentre l'altra squadra sarà in difesa.

Control, nella quale le 2 squadre dovranno contendersi il dominio di vari punti sulla mappa. I giocatori dovranno assicurarsi che le loro truppe a terra restino in vita e all'interno della zona di controllo, unico modo per accumulare punti e vincere la partita.

La Beta offrirà 7 degli equipaggi inclusi nella versione finale del gioco, tra cui i Tech Noir (che infliggono danni maggiorati) o i Warhedz (che hanno la facoltà di lanciare ordigni nucleari).