Disintegration, sparatutto sci-fi dal co-creatore di Halo: ecco 23 minuti di gameplay

Disintegration è attualmente in sviluppo presso gli studi di V1 Interactive, software house che vanta tra le proprie fila la presenza di Marcus Lehto, co-creatore del celebre Halo.

Il titolo dall'ambientazione distopica e futuristica si è presentato al pubblico per la prima volta in occasione dell'edizione 2019 della GamesCom di Colonia. Nel corso della cerimonia di apertura condotta da Geoff Keighley, in particolare, il team di sviluppo ha presentato il primo trailer del gioco. La trama di Disintegration porterà il giocatore ad immergersi in un universo dominato da un peculiare conflitto, che vede contrapporsi la fazione dei "Rayonne", persone la cui mente è stata alloggiata in armature potenziate, a uomini e donne che rifiutano tale prospettiva come unico futuro dell'umanità.



I colleghi di IGN.com hanno recentemente avuto l'opportunità di dare un primo sguardo a Disintegration, del quale hanno reso disponibile un'interessante sessione di gameplay. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato presenta circa 23 minuti di gioco tratti dalla campagna single-player dello sparatutto di V1 Interactive.

Per maggiori informazioni su questa nuova produzione di stampo sci-fi, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un nuovo approfondimento dedicato. Per ogni dettaglio, potete dunque consultare la nostra anteprima di Disintegration, a dura di Giuseppe di Felice.