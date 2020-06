Disintegration: sparatutto e strategia nel nuovo gioco del co-autore di Halo

Il nome Marcus Lehto potrebbe non dirvi molto ma sappiate che in qualità di direttore creativo di Bungie si tratta della persona che ha contribuito a creare l'universo di Halo e dato vita al personaggio di Master Chief. Ora Marcus presenta il suo nuovo progetto, Disintegration.

Disintegration è un videogioco che cerca di fare qualcosa di nuovo e mai visto prima, ovvero unire le dinamiche di due generi diversissimi (fps e strategia) con l’obiettivo di proporre al pubblico assolutamente inedita. Premesse certamente interessanti, il risultato finale però non è perfetto e allo stato attuale fatica a trovare un buon equilibrio tra le proprie ambizioni ed i limiti di una produzione non certo da budget AAA.

Un concept interessante ma non sempre valorizzato a dovere sia in multiplayer che per quanto riguarda la narrazione della campagna, come sottolineato dal nostro Alessandro Bruni nella recensione di Disintegration: "al netto dei suoi indiscutibili difetti, Disintegration resta un esperimento ludico interessante, che potrebbe offrire qualche ora di divertimento sia agli appassionati delle strategia che a quelli degli shooter in prima persona, a patto di avvicinarsi al titolo tenendo bene a mente i suoi limiti."

Disintegration è disponibile dal 16 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, coloro che effettueranno il preordine riceveranno come bonus una skin unica per l'equipaggio, emote personalizzata, medaglie per i gravicicli e un vessillo.