Disintegration: Video Anteprima del nuovo FPS del co-autore di Halo

Il co-creatore dell'universo di Halo torna con Disintegration, nuovo shooter che ha fatto il suo debutto in pubblico proprio alla Gamescom di Colonia.

Dopo aver anticipato la sua esistenza nel corso del mese di luglio, Private Division e V1 Interactive hanno ufficialmente presentato il progetto durante la Fiera di Colonia. Utilizzando come vetrina lo show di apertura condotto da Geoff Keighley, è stato infatti mostrato in anteprima mondiale un inedito trailer di Disintegration, che ha introdotto le atmosfere del progetto al grande pubblico.



Durante la Gamescom, la spedizione in trasferta di Everyeye ha inoltre avuto modo di provare una prima Demo del gioco: abbiamo dunque raccolto le nostre prime impressioni in un video dedicato. Nel filmato, disponibile come di consueto in apertura a questa news, i nostri Giuseppe Arace e Daniele D'Orefice vi raccontano lo shooter ideato da Marcus Letho, co-creatore di Halo, e dal suo team. Vi auguriamo dunque una buona visione!

Se il progetto vi ha incuriositi, segnaliamo che V1 Interactive ha condiviso diverse interessanti informazioni relative a trama e multiplayer di Disintegration. Il gioco è attualmente atteso su PC, Playstation 4 ed Xbox One. Il team di sviluppo non ha ancora ufficializzato una data di pubblicazione precisa, ma Disintegration dovrebbe fare il proprio debutto sul mercato videoludico nel corso del 2020.