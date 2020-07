Disintegration: weekend di gioco gratis su PC, PS4 e Xbox One

V1 Interactive ha annunciato una prova gratuita di Disintegration su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il Free Weekend è in programma questo fine settimana dal 30 luglio al 3 agosto su tutte le piattaforme.

La prova permetterà di accedere alla campagna e a tutte le modalità multiplayer del nuovo gioco del papà di Master Chief e co-autore di Halo, secondo questo calendario:

PS4 - Dal 30 luglio alle 18:00 a lunedì 3 agosto alle 18:00

Xbox One - Dal 30 luglio alle 21:00 al domenica 2 agosto alle 08:59

PC Steam - Dal 30 luglio alle 19:00 e fino a lunedì 3 agosto alle 22:00

Per giocare online su PlayStation 4 e Xbox One è richiesto un abbonamento PlayStation Plus o Xbox LIVE Gold attivo, inoltre per l'intero weekend il gioco sarà scontato del 40% su Steam, Xbox Store e PlayStation Store. I salvataggi e i progressi raggiunti potranno essere trasferiti nella versione completa qualora decidiate di acquistarla, anche in un secondo momento.

Una buona occasione per provare con mano questo shooter Sci-Fi uscito la scorsa primavera, anche in vista dei prossimi aggiornamenti che introdurranno nuovi contenuti e migliorie tecniche seguendo i feedback della community. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Disintegration.