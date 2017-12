Disney acquisisce Fox: i fan immaginano I Simpson in Kingdom Hearts 3

Come vi abbiamo riportato in mattinata,è riuscita a chiudere positivamente la trattativa per l'acquisizione di Fox per circa 52,4 miliardi di dollari in stock.

La Casa di Topolino è ora entrata in possesso di 20th Century Fox studio Cinematografico e della 20th Century Fox Television production company, oltre ad altri asset della compagnia come FX Networks, il National Geographic, 22 canali di sport regionali e gli interessi di Fox in Hulu, Sky e Star.

Tanti, quindi, i risvolti che potremo vedere in futuro, e tra questi non sono da escludere neanche quelli riguardanti il mondo videoludico. Un'idea che ha subito scatenato la fantasia dei fan, che hanno immaginato l'entrata in scena de I Simpson in Kingdom Hearts 3, il nuovo capitolo della serie di Square-Enix che amalgama al suo interno personaggi, ambientazioni e storie tratte dalla serie di Final Fantasy e dai prodotti Disney. Un'idea che, presumiamo, non avrà alcuna possibilità di concretizzarsi, dal momento che Kingdom Hearts 3 è da diverso tempo in fase di produzione, e, per una serie di ragioni, il team di sviluppo capitanato da Nomura difficilmente potrà prendere in considerazione il fantasioso spunto dettato dai giocatori.

Intanto, potete dare uno sguardo alle idee che i fan hanno avuto tramite le immagini e i tweet riportati in calce all'articolo. Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere la celeberrima famiglia di Springfield fare il proprio debutto nella serie di Kingdom Hearts?