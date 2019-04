Disney+ arriverà anche su PS4, Switch e Xbox One ma non includerà videogiochi nel catalogo

The Walt Disney Company ha annunciato ufficialmente Disney+, nuova piattaforma di streaming disponibile da novembre 2019, inoltre emergono interessanti dettagli sul supporto per le principali console attualmente sul mercato.

Kevin Mayer (Chairman di Disney) ha confermato che il servizio sarà disponibile sin dal lancio anche su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One tramite una applicazione dedicata, inoltre il CEO della compagnia Robert Iger ha messo l'accento sui contenuti interattivi: "analizzando i feedback siamo giunti alla conclusione che per i nostri brand il pubblico è maggiormente interessato a film e serie TV, per questo Disney+ offrirà un tipo di esperienza legata strettamente a questi contenuti, non vogliamo allargarci ad altri media."

Disney+ debutterà in Nord America il 12 novembre 2019 con altri territori a seguire, al momento non ci sono dettagli riguardo l'Europa, restiamo quindi in attesa di saperne di più. Non è escluso che per il mercato americano l'azienda possa pensare ad un pacchetto tutto incluso con sottoscrizione a Disney+, Hulu ed ESPN+, i prezzi per i territori extra USA non sono noti.