Disney+ in arrivo su Game Pass? Baby Yoda e The Mandalorian sui social Xbox

I curatori dei profili social di Xbox Game Pass pubblicano un'immagine di The Mandalorian con Baby Yoda. Lo scatto in questione, naturalmente, non fa che alimentare le speranze dei fan per l'ingresso di Disney+ nella già ricca offerta videoludica (ma non solo) del servizio in abbonamento di Microsoft.

Riprendendo una foto tratta dalla serie di The Mandalorian ambientata nella Galassia lontana lontana di Guerre Stellari, i social della casa di Redmond solleticano la fantasia degli appassionati affermando che "tutto quello che diremo è che non stiamo pubblicando questa immagine di The Mandalorian e del Bambino senza un motivo".

Se per alcuni il tweet in questione rientra nel novero delle iniziative portate avanti sui social da Microsoft per interagire in maniera scherzosa con i propri fan tramite meme e immagini scherzose, per altri il post condiviso dal team social di Xbox Game Pass anticipa una sorpresa in arrivo nel servizio. C'è anche chi, giustamente, ricorda l'imminente ingresso di EA Play nel Game Pass e, con esso, di Star Wars Jedi Fallen Order e altri giochi della saga sci-fi creata da George Lucas, anche se il riferimento esplicito a The Mandalorian sembra andare nella sola direzione dell'arrivo di un qualche tipo di promozione su Xbox Game Pass dedicata a Disney+.

A tal riguardo è intervenuto anche l'analista Daniel Ahmad. Nelle riflessioni condivise su Twitter, l'ormai celebre ZhugeEX spiega che "la divisione Xbox ha aggiunto in passato diversi vantaggi per gli iscritti al Game Pass come parte della propria strategia volta ad acquisire nuovi abbonati. Hanno offerto 3 mesi di Discord Nitro, 6 mesi di Spotify premium e 2 mesi di Funimation gratis agli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate. Sembra quindi che Disney+ sia destinato a diventare il prossimo vantaggio".