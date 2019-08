Disney Classic Games: Aladdin & The Lion King in arrivo su PS4, PC, Xbox e Switch

Dopo il leak di questa notte, Disney Games, Nighthawk Interactive e Digital Eclipse hanno annunciato Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Il pacchetto arriverà questo autunno al prezzo di 29.99 dollari negli USA (probabilmente 29.99 euro in Europa) e includerà le versioni Mega Drive, Game Boy e Super Game Boy di Aladdin e Il Re Leone sviluppate e pubblicate all'epoca da Virgin Games, oltre all'edizione SNES di quest'ultimo. Di seguito la lista dei giochi inclusi:

Disney’s Aladdin - SEGA Mega Drive

Disney’s Aladdin - Game Boy/Super Game Boy version

Disney’s Aladdin Final Cut

Disney’s Aladdin Trade Show Demo

The Lion King - SEGA Mega Drive

The Lion King - Super Nintendo

The Lion King - Game Boy/Super Game Boy

I giochi verranno riproposti con un comparto tecnico migliorato, opzioni grafiche e di gameplay come i salvataggi rapidi e la possibilità di riavvolgere il tempo o andare avanti veloce così da saltare sezioni particolarmente impegnative.

Una bella occasione per riscoprire due classici della libreria Disney dopo il grande successo riscosso dalle versioni live action di Aladdin e de Il Re Leone, quest'ultimo ora nelle sale di tutto il mondo con un incasso record anche in Italia nei primi giorni di programmazione.