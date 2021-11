Disney Classic Games Collection: aperti i preordini su Amazon ad un ottimo prezzo

Amazon apre i preordini di una raccolta contenente tutte le versioni 16 bit dei grandi classici Disney Aladdin, The Lion King e The Jungle Book, in uscita il 12 novembre al prezzo di 34,99 euro per PS4, PS5, Xbox One, Series X e Nintendo Switch.

Di seguito i link ai preordini su Amazon al prezzo minimo garantito:

All'interno della collezione saranno presenti le diverse versioni dei classici Aladdin, The Lion King e The Jungle Book, incluse le edizioni per console e per dispositivi portatili, il tutto con nuove funzionalità moderne, come la possibilità di riavvolgere istantaneamente qualsiasi gioco in tempo reale, visualizzare le partite complete, saltare in avanti e riprendere a giocare in qualsiasi momento, salvare rapidamente i progressi e continuare l'avventura in qualsiasi momento.

Tanti contenuti dietro le quinte, con video interviste dei team di sviluppo originali, numerose gallerie con contenuti inediti e centinaia d’immagini in alta definizione, un player che ci permetterà di ascoltare l’intera colonna sonora di tutti i giochi.

Per aggiungere un vero tocco retrò alla collezione, all'interno della confezione sarà presente uno dei tre manuali (cartacei) di gioco in stile retrò.