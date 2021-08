Disney Classic Games Collection in arrivo con Il Re Leone, Aladdin e The Jungle Book

L'Entertainment Software Rating Board (ESRB) ha svelato l'esistenza di una mai annunciata Disney Classic Games Collection per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, la raccolta sarà pubblicata da Nighthawk Interactive, ma cosa conterrà esattamente?

Stando alla descrizione, si tratta di una collection che include tre giochi di piattaforme basati su altrettanti classici Disney: Il Re Leone, The Jungle Book (Il Libro della Giungla) e Aladdin, purtroppo non ci sono altri dettagli e non sappiamo quali versioni verranno incluse nel pacchetto, ad esempio le edizioni SNES e Mega Drive di Aladdin differivano molto tra loro, così come altri giochi Disney usciti all'epoca delle piattaforme a 16-bit.

In passato Nighthawk Interactive ha pubblicato Disney Classic Games Aladdin and The Lion King, raccolta che includeva varie versioni dei due titoli citati, tra cui:

Disney's Aladdin - SEGA Mega Drive

Disney's Aladdin - Game Boy/Super Game Boy

Disney's Aladdin Final Cut

Disney's Aladdin Trade Show Demo

The Lion King - SEGA Mega Drive

The Lion King - Super Nintendo

The Lion King - Game Boy/Super Game Boy

Al momento il publisher non ha annunciato ufficialmente Disney Classic Games Collection e dunque non ci resta che attendere eventuali comunicazioni per saperne di più sul contenuto di questa raccolta, sulla data di uscita e sul prezzo del pacchetto.