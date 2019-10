Disney Classic Games è disponibile da oggi: vediamolo in azione su Switch

Se aveste voglia di fare un bel tuffo nel passato per sfuggire alla monotonia della routine quotidiana, probabilmente il gioco che è appena uscito è quello che fa per voi. Disney Classic Games, annunciato durante l'estate, è finalmente disponibile da oggi.

Si tratta di una raccolta che comprende le edizioni classiche uscite su Game Boy, Super Nintendo e Sega Mega Drive di due dei platform a scorrimento più amati degli anni '90, quelli basati sui classici Disney di Aladdin e Il Re Leone.

I giochi sono presenti nella loro veste originale, ma con alcune opzioni extra ed un comparto tecnico migliorato. Ci sono inoltre alcune caratteristiche aggiuntive come i salvataggi rapidi, la possibilità di riavvolgere il tempo per rimediare ad un errore, o addirittura di andare avanti veloce per saltare le sezioni di gioco più difficili (si tratta pur sempre di titoli pensati per i più piccoli in origine).

Come detto, la raccolta è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Per saperne di più e per farvi un'idea di come giri il gioco, in cima alla news potete trovare un video di gameplay proprio sulla console ibrida di casa Nintendo. La collection Disney Classic Games arriverà anche su cartuccia.

Che ne pensate? Vi ritufferete nell'epoca d'oro dei videogiochi su licenza?