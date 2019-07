Disney compra Activision? Secondo gli analisti potrebbe essere un buon investimento

Activision Blizzard sta passando un periodo non troppo florido sul mercato azionario con il prezzo delle azioni in continuo calo da mesi e vari cambiamenti interni per quanto riguarda dirigenti e presidenti, con figure chiave che hanno abbandonato il proprio ruolo dopo anni di lavoro.

Sulla base di questi fattori l'analista Nick Licouris di Gerber Kawasaki Inc ha lanciato una speculazione riguardo il possibile acquisto di Activision da parte di Disney. La casa di Topolino, Star Wars e Marvel potrebbe trarre notevoli vantaggi da questo investimento, in particolar modo per quanto riguarda il settore eSports e gli innumerevoli franchise (pensiamo a Call of Duty o Skylanders) che potrebbero trasformarsi in programmi TV di successo.

Disney trasmette già le partite della Overwatch League sui suoi canali TV (tra cui ESPN ed ESPN 2), quello degli eSport in televisione è un settore in continua crescita e Disney potrebbe essere interessata ad espandersi tramite importanti acquisizioni. E' pur vero che negli anni scorsi la compagnia ha già investito massicciamente nel settore dei videogiochi, poi abbandonato dopo gli scarsi introiti generati dal progetto Disney Infinity, restando attiva nel campo solamente con la distribuzione di licenze.

Secondo Nick Licouris "i vantaggi di una simile acquisizione sarebbero troppi per essere sottovalutati" in ogni caso ribadiamo come si tratti di una semplice speculazione non commentata da Disney e Activision.