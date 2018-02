Disney ha contattato Activision e Ubisoft per lo sviluppo di nuovi giochi di Star Wars?

Secondo quanto affermato su Cinelinx,, insoddisfatte del lavoro svolto finora dacon la licenza di, avrebbero contattato

Nel 2013 Electronic Arts ha ottenuto il diritto esclusivo per la pubblicazione di giochi a tema Guerre Stellari per i successivi 10 anni, tuttavia sembra che Disney, insoddisfatta del lavoro svolto finora, stia bussando alle porte di altri publisher, in questo caso Activision e Ubisoft. Nel corso di 5 anni sono stati infatti pubblicati solamente due giochi che, come se non bastasse, hanno creato malcontento fra i fan: il primo Star Wars Battlefront è stato infatti criticato per l'assenza di una campagna single player e per la scarsità dei contenuti, mentre il sequel negli scorsi mesi è stato al centro di una tempesta mediatica riguardo la gestione delle microtransazioni. Non dimentichiamoci, poi, della cancellazione dell'adventure in single-player degli ormai ex Visceral Games e della conseguente chiusura dello studio. Vero, un altro titolo basato su Star Wars è in lavorazione presso Respawn Entertianment, tuttavia c'è da considerare che potrebbe passare molto tempo prima che questo progetto veda la luce. Insomma, secondo il rumor, dopo tutte queste vicende la pazienza di Disney sarebbe agli sgoccioli: il colosso americano, dopotutto, scelse Electronic Arts per il grande numero di studi sotto la sua ala che, secondo i piani iniziali, avrebbe dovuto garantire un flusso continuo di titoli ambientati nell'universo di Guerre Stellari, ma così non è stato. Invitandovi a prendere questa notizia come un semplice rumor vi chiediamo: vorreste vedere la licenza di Star Wars nelle mani di Ubisoft o Activision?