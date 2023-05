Disney Domination è lo Smash Bros killer sviluppato da Square Enix?

In queste ore stanno circolando su Reddit alcuni rumor legati a Disney Domination, nuovo videogioco in arrivo apparentemente nel 2024 e che si pone come un vero e proprio "Smash Bros Killer" presumibilmente un picchiaduro sullo stile di MultiVersus di Warner Bros.

Una nuova immagine leak circola su forum e social ed è tratta, sembra, dalla modalità storia del "nuovo videogioco Disney in stile Super Smash Bros", il nome dovrebbe essere Disney Domination e il progetto sarebbe in sviluppo almeno dalla primavera 2018 con un budget paragonabile a quello di un videogioco AAA.

La campagna single player sarebbe articolata come un platform 2D con 55 personaggi e 60 livelli al lancio, il multiplayer sarà però il punto forte del gioco con supporto alle battaglie per dodici giocatori online e altre modalità pensate per più giocatori.

Ci sarà anche uno spazio chiamato "The Lounge" descritto come una sorta di hub dove i giocatori potranno chattare, pubblicare immagini, skin alternative, livelli custom e altri contenuti.

La fonte parla di uno stile grafico next-gen "simile a quanto siamo abituati a vedere con l'Unreal Engine 5" anziché uno stile cartoon tipico di queste produzioni. Infine, sembra che il gioco sia sviluppato con il coinvolgimento di Square Enix ma non ci sono conferme in merito.