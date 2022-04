Disney Dreamlight Valley: l'avventura degli eroi Disney e Pixar arriva su PC e console

I vertici di Gameloft annunciano ufficialmente Disney Dreamlight Valley, un'avventura sim-life da vivere su PC, console e Xbox Game Pass insieme agli eroi più iconici delle opere Disney e Pixar.

Il titolo cala gli appassionati in un vero e proprio metaverso interattivo pieno di attività da svolgere e di storie da vivere insieme ai propri beniamini. Il team di Gameloft descrive Dreamlight Valley come un ibrido tra un'avventura e un'esperienza sim-life ambientata nell'omonima valle popolata dai personaggi Disney e Pixar fino all'avvento dell'Oblio, una maledizione che ha fatto perdere la memoria a tutti gli abitanti di questo luogo incantato, obbligandoli a rititarsi dietro le porte del Castello dei Sogni.

La salvezza di questa terra idilliaca passerà così per le coraggiose attività da compiere insieme al proprio alter-ego nell'esplorazione libera delle aree tematiche della valle, ciascuna dedicata ad una delle innumerevoli serie animate di Disney Pixar.

Il lancio di Disney Dreamlight Valley su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S è previsto in Accesso Anticipato nell'estate del 2022 per gli acquirenti del Founder's Pack e chi è abbonato a Xbox Game Pass, mentre l'uscita della versione finale è attesa nel 2023 con la formula dei free-to-play.