Disney Dreamlight Valley: confermata la data dell'Early Access, ecco quando inizia

Dopo che Gameloft ha annunciato Disney Dreamlight Valley, in arrivo su PC e console nel corso del 2023, arrivano già ulteriori aggiornamenti per il titolo sim-life free-to-play tutto incentrato sull'universo Disney.

Nel corso del Nintendo Direct Mini del 28 giugno 2022 sono arrivati alcuni aggiornamenti in merito all'Early Access del gioco, fissato per una generica estate 2022 al momento dell'annuncio. Disney Dreamlight Valley sarà disponibile in accesso anticipato a partire dal 6 settembre 2022, mentre nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sull'edizione completa, ancora senza una data definitiva. In ogni caso l'Early Access permetterà ai giocatori di poter subito avere un assaggio della particolare avventura firmata Gameloft che ci farà interagire con numerosi personaggi iconici dell'universo Disney.

In seguito all'arrivo della maledizione Oblio, tutti i nostri beniamini hanno perso la memoria, ritrovandosi costretti a rifugiarsi nel Castello dei Sogni. Toccherà al giocatore aiutare gli abitanti del regno a recuperare i loro ricordi perduti, portando a compimento le numerose attività offerte dal mondo di gioco ed interagendo con uno scenario molto vasto ed articolato, pieno di sorprese.

Ricordiamo infine che il gioco farà il suo esordio non solo su PC e Nintendo Switch, ma anche su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.