Disney Dreamlight Valley: al via l'Early Access su PC e console, gratis su Game Pass

L'Early Access di Disney Dreamlight Valley è ufficialmente partita su PC, console e Xbox Game Pass, conferma il team di Gameloft pubblicando delle nuove immagini sul sistema di personalizzazione del proprio eroe e sugli scenari da esplorare all'ombra del Castello dei Sogni.

In compagnia di WALL-E, Vaiana, Paperino e tutti gli altri personaggi dei regni incantati di Disney, i giocatori potranno immergersi in un'esperienza dalle forti influenze sim-life per dare vita a un'avventura piena di misteri da scoprire e di attività da svolgere.

Sin dalla partenza della fase Early Access, gli utenti possono saggiare le potenzialità del titolo accedendo al suo profondo editor di personaggi e ad una vasta selezione di sfide, missioni e ambientazioni da visitare.

Il canovaccio narrativo steso da Gameloft per dare forma a questo nuovo sandbox disneyano vede gli utenti al centro di una grande avventura legata all'avvento dell'Oblio, una maledizione che ha fatto perdere la memoria a tutti gli abitanti del multiverso Disney e Pixar obbilgandoli a ritirarsi dietro le porte del Castello dei Sogni. Starà a noi, quindi, riportare l'ordine nelle fiabesche regioni che imperlano il paesaggio dominato dal castello dei Sogni, da qui la necessità di interagire con il maggior numero di eroi Disney e Pixar per aiutarli a riguadagnare la memoria perduta.

La versione Early Access di Disney Dremalight Valley è disponibile da oggi, 6 settembre, su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Xbox e PC Game Pass. La versione completa, invece, approderà su tutte le piattaforme nel 2023 e adotterà la formula dei free-to-play.