Disney Dreamlight Valley a fine Early Access, ma Gameloft ha deciso: non sarà free-to-play

L'Early Access di Disney Dreamlight Valley è iniziato a settembre 2022 e si appresta nel giro di breve a chiudersi per lasciare spazio alla versione finale dell'avventura simlife sviluppata e prodotta da Gameloft con protagonisti eroi ed eroine dalle opere Disney. Tuttavia, a dispetto dei piani iniziali, il gioco non sarà free-to-play.

Nel suo comunicato sul proprio blog, dedicato a tutte le novità che riguardano il progetto, il team di sviluppo informa che il gioco lascerà l'early access il 5 Dicembre 2023 e scrive:

"Mentre guardiamo avanti verso il lancio ufficiale, con gli insegnamenti che abbiamo acquisito dall'accesso anticipato, abbiamo preso la decisione di rimanere un gioco a pagamento per il prossimo futuro. Questa scelta garantisce che Disney Dreamlight Valley sia in grado di continuare a offrire un'esperienza di gioco premium a tutti i giocatori."

Il programma iniziale prevedeva un Early Access di Disney Dreamlight Valley su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S per coloro che acquistavano il Founder's Pack e per gli abbonati a Xbox Game Pass, mentre l'uscita della versione finale avrebbe dovuto avvenire con formula free-to-play.

Per chi ha già acquistato il Founder's Pack per l'accesso anticipato, quindi non cambia nulla. Chiunque acquisterà un Founder's Pack entro il 4 dicembre avrà accesso gratuito a oggetti cosmetici unici della Gold Edition del gioco, oltre a un bonus di 2.500 Moonstones. Per farvi un'idea del gioco, qui potete vedere un video del gameplay di Disney Dreamlight Valley.