Disney Dreamlight Valley: ci sono anche WALL-E, Paperino e Vaiana nel nuovo video gameplay

In attesa dell'Early Access di Disney Dreamlight Valley, il Castello dei Sogni dell'ultima avventura fiabesca di Gameloft riapre i battenti con un video che illustra le tante attività da svolgere in questo variopinto microcosmo open world dedicato ai personaggi e alle IP più amate di Disney e Pixar.

Nel corso dell'avventura avremo l'opportunità di esplorare un metaverso interattivo popolato dai beniamini dei film di animazione Disney più iconici, come Paperino, Vaiana, WALL-E e tanti altri.

Il nuovo trailer ci permette così di intuire il tenore ludico e contenutistico dell'ultima fatica interattiva di Gameloft, confermandone le forti influenze sim-life. Tra una lezione di magia con Merlino e un prelibato pranzetto da preparare insieme a Rémy di Ratatouille, il nostro alter-ego dovrà fronteggiare le forze del male rappresentate dall'avvento dell'Oblio, una maledizione che ha fatto perdere la memoria a tutti gli abitanti di questo luogo incantato obbligandoli a ritirarsi dietro le porte del Castello dei Sogni.

Il lancio della versione Early Access di Disney Dreamlight Valley è previsto per il 6 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Xbox e PC Game Pass. La versione completa, invece, arriverà su tutte le piattaforme nel 2023 e adotterà la formula dei free-to-play.