Disney ed Epic uniscono le forze per creare un nuovo universo interconnesso con Fortnite

Disney ed Epic Games, due dei nomi più influenti dell'intrattenimento contemporaneo, hanno appena unito le forze per creare un nuovo universo di videogiochi ed esperienze persistenti ed interconnesse con Fortnite.

Con un comunicato ufficiale, The Walt Disney Company ha annunciato una collaborazione pluriennale con Epic Games finalizzata alla creazione di un nuovo universo di giochi, esperienze e contenuti destinati ad espandere le storie della Disney e portarle all'attenzione di un pubblico ancora più vasto. Contestualmente, la compagnia di Mickey Mouse ha anche annunciato l'intenzione di acquistare 1,5 miliardi di dollari di azioni di Epic Games. La transizione è ora al vaglio delle autorità competenti per l'approvazione.

Il nuovo universo progettato da Disney ed Epic Games sarà persistente ed interconnesso con Fortnite, offrendo agli utenti una moltitudine di opportunità per giocare, visionare, acquistare e appassionarsi ai contenuti ispirati alle storie e ai personaggi di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar e altri ancora. I giocatori saranno liberi di creare le proprie storie ed esperienze per poi condividerle con gli altri come meglio credono, il tutto grazie all'ausilio dell'Unreal Engine. Non viene specificato chiaramente nel comunicato, ma immaginiamo si tratti dell'Unreal Engine 5, che tra l'altro già muove Fortnite.

Al momento non è chiaro come saranno strutturare tali esperienze e in che modo si connetteranno a Fortnite (potrebbero funzionare come LEGO Fortnite e Rocket Racing), ma - viste e considerate le poderose forze in gioco - si può già affermare che si tratta di un momento molto importante per l'industria dei videogiochi e dell'intrattenimento in generale. Le due compagnie hanno già collaborato in passato, come testimoniano i numerosi crossover tra i personaggi Disney, Marvel, Star Wars & co. e Fortnite, ma questo progetto porterà tutto ad un livello ben più alto.