Disney Illusion Island annunciato: il platform arriva nel 2023 solo su Switch

In occasione del Marvel & Disney Games Showcase è stato annunciato Illusion Island, un intrigante platformer in grafica 2D basato su Il Meraviglioso Mondo di Topolino. Il trailer di annuncio, che vi abbiamo riportato in cima, ci consente di dare un primissimo sguardo al gioco in azione.

Disney: Illusion Island è un'avventura co-op in grafica 2D per 4 giocatori che ci consentirà di vestire i panni di Topolino, Minnie, Paperino e Pippo mentre visitano una nuova terra. Tutti e quattro gli amati personaggi lavoreranno insieme per risolvere enigmi, avere la meglio sui cattivi e molto altro ancora.

Il gioco è quindi basato sulla recente serie animata il Meraviglioso Mondo di Topolino, a cui si rifà anche in termini stilistici. Dal punto di vista del gameplay, invece, la produzione sembra ispirarsi ai tratti disintivi di Rayman Origins e Rayman Legends di Ubisoft. Al momento non sono stati condivisi molti dettagli sul gioco, ma sappiamo per certo che Disney Illusion Island farà il suo debutto ufficiale nel corso del 2023 e arriverà in esclusiva su Nintendo Switch. Cosa ve ne pare del nuovo platform targato Disney?

Nel corso del Marvel & Disney Games Showcase è stato annunciato anche Tron Identity, una nuova visual novel strategica ambientato nell'universo Sci-Fi di Tron.