Disney Illusion Island ha una data di uscita: Topolino in azione nel nuovo trailer

Dopo l'annuncio a sorpresa di Disney Illusion Island condiviso da Nintendo lo scorso autunno, il Nintendo Direct di febbraio è il palco che ha ospitato il ritorno in scena della produzione.

Nel corso del ricco evento organizzato dalla Grande N, è infatti stato presentato un nuovo trailer dedicato a Disney Illusion Island. Disponibile in apertura a questa news, il filmato ci trasporta in un universo cartoon popolato dalle principali icone di casa Disney. Topolino, Minnie, Paperino e Pippo sono infatti pronti a unire le forze per affrontare una magica avventura da vivere in solitaria o in compagnia di altri giocatori, grazie alla modalità cooperativa per un massimo di 4 utenti.

In Disney Illusion Island, Topolino e compagni si dedicheranno all'esplorazione dell'isola di Monoth, con l'incarico di recuperare tre libri magici. Nel corso della missione, i quattro eroi faranno amicizia con i buffi Hokun, i pelosi abitanti dell'atollo fatato. Avanzando nel gioco, sarà possibile sbloccare poteri sempre nuovi, che Minnie, Pippo, Topolino e Paperino dovranno sfruttare per superare le difficoltà collocate dagli sviluppatori lungo il percorso.



Disney Illusion Island arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 28 luglio 2023, con una colonna sonora orchestrata e cutscene animate completamente doppiate. Nel medesimo periodo, la console ibrida ospiterà anche il lancio di Pikmin 4.