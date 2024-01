Disney Illusion Island: l'edizione fisica ora è in offerta ad un super prezzo

Amazon sconta l'edizione fisica del nuovo gioco Disney uscito il 28 luglio del 2023 in esclusiva per Nintendo Switch, stiamo parlando di Disney Illusion Island, un platform cooperativo fino a 4 giocatori (giocabile anche in single player).

I quattro protagonisti del gioco (Topolino, Topolina, Paperino e Pippo) sono in procinto di iniziare una pericolosa missione dopo essere stati tutti convocati nella misteriosa isola di Monoth. L'isola è nel caos più totale dopo che i tre libri magici che la proteggevano (i tre Tomi magici) sono stati rubati, saranno i quattro personaggi Disney quindi i protagonisti di questa pericolosa avventura con l'obiettivo di recuperare i cimeli magici in questa isola ricca di illusioni.

Il gioco è uscito solamente per Nintendo Switch è in offerta in edizione cartuccia su Amazon al prezzo di 34,99 euro, clicca qui per acquistare ad un prezzo scontato Disney Illusion Island

Sarà possibile scegliere il proprio personaggio preferito ed affrontare l'avventura in solitaria o in cooperativa con un massimo di 3 amici. Nel gioco platform dovremo risolvere enigmi, affrontare epiche battaglie con i boss e nemici utilizzando abilità uniche saltando da una piattaforma all'altra.