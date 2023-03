Disney Illusion Island: l'edizione fisica ora è in preordine su Amazon

Amazon apre i preordini dell'edizione fisica del nuovo gioco Disney in uscita il 28 luglio di quest'anno in esclusiva per Nintendo Switch, stiamo parlando di Disney Illusion Island, un platform cooperativo fino a 4 giocatori (giocabile anche in single player).

I quattro protagonisti del gioco (Topolino, Topolina, Paperino e Pippo) sono in procinto di iniziare una pericolosa missione dopo essere stati tutti convocati nella misteriosa isola di Monoth. L'isola è nel caos più totale dopo che i tre libri magici che la proteggevano (i tre Tomi magici) sono stati rubati, saranno i quattro personaggi Disney quindi i protagonisti di questa pericolosa avventura con l'obiettivo di recuperare i cimeli magici in questa isola ricca di illusioni.

Il gioco in uscita solamente per Nintendo Switch è in preordine in edizione cartuccia su Amazon al prezzo di 39,99 euro, clicca qui per preordinare Disney Illusion Island in uscita a luglio di quest'anno.

Sarà possibile scegliere il proprio personaggio preferito ed affrontare l'avventura in solitaria o in cooperativa con un massimo di 3 amici. Nel gioco platform dovremo risolvere enigmi, affrontare epiche battaglie con i boss e nemici utilizzando abilità uniche saltando da una piattaforma all'altra.