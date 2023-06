Disney Illusion Island: una terra maledetta nel trailer del metroidvania con Topolino

Ad alcuni mesi di distanza dall'annuncio della data di uscita di Disney Illusion Island, è tempo di osservare ancora una volta in azione il variopinto metroidvania.

Con un nuovo trailer dedicato, l'avventura con protagonisti Pippo, Minnie, Topolino e Paperino si appresta infatti a debuttare sul mercato videoludico. Approdati sulle spiagge di Monoth - un'isola colpita da una crudele maledizione -, i quattro eroi Disney dovranno cercare di offrire il proprio aiuto alla comunità locale, composta dai bizzarri Hokun, creature simili a criceti parlanti.



In un action platform strutturato in tre differenti biomi, Pippo e compagni potranno sbloccare abilità sempre nuove. Tra scatti, salti, nuotate e qualche sessione di planata, Minnie, Topolino, Paperino e Pippo troveranno ad attenderli in Disney Illusion Island un'agguerrita selezione di puzzle e boss fight. La loro missione consisterà nel recupero di tre libri magici. Per l'occasione, i giocatori potranno scegliere di affrontare l'avventura in solitaria o in compagnia, grazie alla modalità cooperativa pensata per un massimo di quattro utenti.

Atteso in esclusiva su Nintendo Switch, il metroidvania sarà disponibile a partire dal prossimo 28 luglio 2023. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche della produzione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra prova di Disney Illusion Island.