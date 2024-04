Disney sempre più interessata al gaming: assunti molti veterani del settore, per un report

Secondo quanto diffuso da VentureBeat, Disney sta mettendo in atto una riorganizzazione interna della compagnia, anche con l'intento di puntare in maniera più strategica sul settore videoludico.

Come leggiamo dal report, Disney ha promosso e assunto nuovi veterani dell'industria del gaming, a dimostrazione che il settore interessa sempre di più al colosso dell'intrattenimento. L'operazione coinvolge la promozione del leader della divisione gaming Sean Shoptaw a vicepresidente esecutivo. Le assunzioni arrivano sulla scia dell'investimento di 1.5 miliardi di dollari da parte di Disney in Epic Games per costruire un universo Disney-Fortnite, oltre ai commenti positivi del CEO Bob Iger sull'investimento per accogliere un nuovo tipo di pubblico.

Ray Gresko, ex responsabile dello sviluppo presso Blizzard Entertainment, si unisce al team di Disney Games come senior vice president della divisione product and development. Bjorn Tornqvist si unisce al team Disney Games come vicepresidente della divisione games technologhy, dopo quasi vent'anni in Ubisoft e Massive Entertainment. Jay Ong, dopo quasi un decennio alla guida del team Marvel Games, guiderà ora il business globale delle licenze di giochi di tutti i franchise Disney. I dirigenti riferiranno direttamente a Shoptaw, che come dicevamo è stato promosso a vicepresidente esecutivo.

Ricordiamo che tra i giochi Disney più importanti in uscita c'è Indiana Jones e L'Antico Cerchio, atteso in esclusiva su PC Windows e console Xbox Series X|S.

