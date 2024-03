Disney Lorcana arriva in Italia: domani il lancio con un evento da fiaba a Milano

Lo scoppiettante 2024 di Disney Lorcana entra finalmente nel vivo: da domani, venerdì 8 marzo, il gioco di carte collezionabili targato Disney sarà disponibile anche in lingua italiana. Per celebrare il lancio nostrano del TCG, Ravensburger ha programmato un evento davvero speciale a Milano.

L'8 marzo, infatti, arriverà in Italia "Nelle Terre d'Inchiostro", la terza espansione principale di Disney Lorcana, dopo il set base (uscito nel mese di agosto 2023) e "Rise of the Floodborn" (arrivato invece a dicembre dello scorso anno). "Nelle Terre d'Inchiostro", a differenza dei due set precedenti, sarà completamente tradotto in italiano: le due espansioni del 2023, invece, sono state lanciate solo in inglese. Sfortunatamente, per il momento non ci sono ancora informazioni circa un'(eventuale) traduzione italiana dei primi due set del TCG.

Per celebrare l'uscita italiana di Lorcana, Disney e Ravensburger hanno stretto una partnership con il colosso americano del mondo dei giocattoli FAO Schwarz, che si concretizzerà in un evento di lancio speciale per Disney Lorcana nel punto vendita milanese di Schwarz. La serata si terrà proprio venerdì 8 marzo, dalle ore 17:00 in poi, nel negozio del colosso dei giocattoli di Via Orefici 15, a Milano.

Alla serata parteciperanno anche Riccardo Fabiani, PM Games di Ravensburger, e l'illustratrice Alice Pisoni, che autograferà le carte sbustate da giocatori e collezionisti. Ovviamente, all'evento parteciperanno anche lo staff FAO del punto vendita e il famoso Toy Soldier di Schwarz: un modo perfetto per introdurre i giocatori al regno fantasy di Lorcana e alla sua rilettura dei classici Disney! In parallelo, vi ricordiamo anche che il circuito competitivo di Lorcana è partito già a febbraio: se siete interessati a provare il gioco, insomma, potete rivolgervi anche allo store specializzato più vicino a casa vostra.