Disney Lorcana da oggi è anche in italiano: lanciato il set Nelle Terre d'Inchiostro

Ormai ci siamo: Disney Lorcana è ufficialmente arrivato in Italia! Il popolarissimo cardgame targato Disney e Ravensburger è infatti disponibile dall'8 marzo in tutti i negozi di giocattoli e negli hobby store: con il lancio dell'espansione "Nelle Terre d'Inchiostro", finalmente, il gioco viene tradotto in italiano.

Sì, perché in realtà Lorcana è stato lanciato nel 2023 sui principali mercati internazionali: i set del gioco già in commercio sono due, ovvero "The First Chapter" e "Rise of the Floodborn", ma entrambi sono stati lanciati solo in inglese. Tuttavia, Ravensburger e Disney hanno piani ambiziosi per il 2024 di Lorcana, con ben quattro espansioni in uscita nel corso dell'anno, l'avvio del gioco competitivo e la traduzione del gioco in italiano, francese, tedesco, spagnolo e portoghese.

"Nelle Terre d'Inchiostro" è il set del lancio italiano del gioco, che è per la prima volta disponibile anche nella nostra lingua: ovviamente, i giocatori più accaniti potranno comunque mescolare le carte italiane di Lorcana a quelle inglesi, anche perché per il momento pare che non ci siano piano per una traduzione in italiano di "The First Chapter" e di "Rise of the Floodborn". In compenso, però, il gioco organizzato di Disney Lorcana è partito già nel mese di febbraio.

"Nelle Terre d'Inchiostro" è un'espansione che comprende la bellezza di 200 e passa nuove carte, ispirandosi a Classici Disney del calibro di Oceania e Peter Pan. La novità principale della nuova espansione sono le carte Luogo, carte che forniscono vantaggi passivi al giocatore fin quando sono in gioco e che, con effetti cumulabili di turno in turno, possono rappresentare una grave minaccia per gli avversari!

Il set è disponibile in due Starter Deck da 60 carte ciascuno, uno con gli aspetti Ambra e Smeraldo e incentrato sui Dalmata della Carica dei 101 e su Peter Pan, e l'altro con gli aspetti Rubino e Zaffiro e basato invece su Oceania e sulle avventure di Paperon de' Paperoni. Accanto ai due mazzi iniziali, inoltre, potrete acquistare le bustine di Nelle Terre d'Inchiostro, ciascuna delle quali contiene 12 carte, divise in 6 Comuni, 3 Non Comuni, 2 Rare o superiori e una foil di qualsiasi rarità. I collezionisti, infine, potranno mettere le mani anche sui rarissimi Set Regalo e sul Forziere dell'Illuminatore!