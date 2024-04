Disney Lorcana - Il Ritorno di Ursula: una carta in anteprima, arriva dal mondo di Mulan!

A fine marzo, Ravensburger ha svelato Il Ritorno di Ursula, quarta espansione di Disney Lorcana. Il set arriverà nei negozi solo a partire dal 31 maggio, ma le sue carte si stanno svelando proprio in questi giorni: noi di Everyeye abbiamo il piacere di mostrarvi in anteprima una carta di Il Ritorno di Ursula, direttamente dal mondo di Mulan!

Vi sveliamo la carta di Fa Zhou!

La carta che ci è stata assegnata per questo reveal è Fa Zhou, il padre di Mulan che tutti ricorderete dal Classico animato del 1998. Dopo l'invasione degli Unni di Shan-Yu, Fa Zhou - ormai anziano e costretto a usare un bastone per camminare - viene richiamato in servizio come parte dell'armata dell'Imperatore. Viste le sue condizioni, la figlia Mulan decide di arruolarsi nell'esercito al posto del padre, evitandogli morte certa sul campo di battaglia.



In Il Ritorno di Ursula, Fa Zhou è un Personaggio con costo pari a 2 Inchiostri, e può essere inchiostrato a sua volta e utilizzato come "mana" per giocare altre carte (come potete vedere dal cerchio dorato attorno al suo costo in Inchiostro, in alto a sinistra). Proseguendo verso il basso, vediamo un'ottima illustrazione che riprende fedelmente il personaggio cinematografico, il quale però stringe nelle mani una strana spada, che con la Cina Imperiale sembra avere davvero poco a che fare. Di cosa si tratterà?

Il vero potere del padre di Mulan

Come potete vedere dal colore della carta, Fa Zhou è legato all'Inchiostro Rosso e ha una Forza pari a zero - il personaggio, d'altro canto, è impossibilitato a combattere - e una Volontà (o Salute) pari a 4. Infine, il Valore di Leggenda di Fa Zhou è pari a 1, come ci viene spiegato dal rombo bianco e nero sulla parte destra della textbox dell'effetto. Quest'ultima ci spiega che il padre di Mulan ha "Ferita di guerra", dunque non può Sfidare altri personaggi: in altre parole, Fa Zhou non può attaccare i nemici, ma può Andare all'Avventura e farvi guadagnare un punto Leggenda per turno.

Una carta piuttosto inutile, dirà qualcuno. In realtà le cose non stanno proprio così: Fa Zhou è pensato per le sinergie con Mulan, come ci spiega il suo secondo effetto, Capofamiglia, che dice che, esaurendo Fa Zhou, potrete "Preparare un personaggio a vostra scelta chiamato Mulan [cioè una qualsiasi delle versioni di Mulan già apparse in Lorcana]. Non può andare all'avventura per il resto di questo turno". Un effetto potente, che vi permette di attaccare con Mulan o di attivare il suo effetto due volte per turno: davvero utile, specie se ricordiamo che proprio Mulan sarà al centro di uno dei due mazzi contenuti nell'Adventure Pack "Problemi negli Abissi" di Il Ritorno di Ursula.

