Disney Lorcana, il nuovo set è vicino: pronti a addentrarvi nelle Terre d'Inchiostro?

Sono ben quattro le espansioni di Disney Lorcana in arrivo nel 2024: la prima, intitolata "Nelle Terre d'Inchiostro", sarà anche il primissimo set Lorcana in lingua italiana, dopo che i due precedenti erano stati lanciati solo in inglese. Per celebrare l'uscita italiana del set, Ravensburger e Disney hanno annunciato un livestreaming speciale.

Con un comunicato stampa, Ravensburger ha infatti spiegato che il 23 febbraio si terrà un livestreaming dedicato alla nuova espansione, che avrà per protagoniste le content creator Giulia, di "Amici di Giulia", e Silvia, di "Escilgioco", che trasmetteranno in diretta il lancio del set rispettivamente dal Ludopub "La Civetta" di Roma e dal negozio "Dadi e Mattoncini" di Milano. Durante la diretta, però, ci sarà spazio per i collegamenti di tutti gli hobby store italiani.

L'obiettivo è chiaramente quello di celebrare il lancio nostrano di Nelle Terre d'Inchiostro, che arriverà in Italia proprio il 23 febbraio. I negozi che parteciperanno agli eventi di lancio, dunque, potranno collegarsi con la diretta per raccontare come si stanno svolgendo gli sbustamenti e i tornei tra gli appassionati, per mostrare le carte del set e, soprattutto, per svelare i mazzi più potenti del momento, in vista dell'inizio del gioco competitivo di Disney Lorcana, previsto per la primavera.

Per i collezionisti, sia nella postazione live di Milano che in quella di Roma ci saranno due illustratrici, Alice Pisoni e Arianna Rea, entrambe disponibili per dediche e autografi a tema Disney Lorcana. Per i giocatori accaniti, invece, gli eventi di lancio saranno perfetti per conoscere le nuove carte di Nelle Terre d'Inchiostro e per ricevere in regalo una spilla di Disney Lorcana. Per iscrivervi agli eventi vi basterà utilizzare le pagine di Melee.gg di La Civetta Ludopub e di Dadi e Mattoncini.