Disney Lorcana, svelato il Ritorno di Ursula: tutto ciò che dovete sapere sul nuovo set

Giusto un paio di settimane fa, Disney Lorcana è arrivato in Italia: il cardgame di Disney e Ravensburger ha finalmente fatto il suo debutto nella prima versione con traduzione in italiano con la sua terza espansione, "Nelle Terre d'Inchiostro". Ora, però, arriva finalmente il quarto set di espansione di Lorcana: Il Ritorno di Ursula!

Il Ritorno di Ursula è la seconda espansione di Disney Lorcana del 2024, nonché la quarta dal lancio del cardgame, avvenuto lo scorso agosto. La trama del set ha per protagonista Ursula, la strega del mare liberatasi dall'Illuminario grazie ai poteri acquisiti nella seconda espansione di Disney Lorcana, "L'Ascesa degli Imbevuti" ("Rise of the Floodborn" in inglese). L'obiettivo della perfida glimmer è quello di prendere il controllo dell'intero Regno di Lorcana: sta ai giocatori e ai loro compagni fermarla!



Ravensburger ha confermato che ulteriori dettagli sulla trama di Il Ritorno di Ursula arriveranno molto presto. Per ora, però, l'azienda ha annunciato che insieme all'espansione arriveranno due Starter Deck, che costeranno ciascuno 19,99 Euro, le classiche bustine dell'espansione (con un prezzo di 5,99 Euro), un nuovo Forziere dell'Illuminatore, disponibile al prezzo di 54,90 Euro, e una serie di accessori come bustine protettive, deck box e tappetini da gioco.



Come potete vedere dalle immagini a corredo di questa news, i due Starter Deck di Il Ritorno di Ursula saranno basati rispettivamente sugli Aspetti Ametista e Ambra - nonché sui personaggi del film Disney Encanto - e sugli Aspetti Acciaio e Zaffiro (e su eroi del calibro di Anna da Frozen e di Hercules dall'omonima pellicola del 1997). Tutti questi prodotti - Starter Deck compresi - saranno disponibili dal 31 maggio 2024 negli Hobby Store e sul Disney Store, mentre la loro release nei Parchi Disney è fissata per il 17 maggio 2024.



A questo giro, però, i giocatori potranno anche decidere di acquistare l'avventura cooperativa "Problemi negli Abissi", che costerà 59,99 Euro e che vi permetterà di fare squadra con amici e parenti nella vostra ricerca del glimmer di Ursula ai confini del regno di Lorcana. Il prodotto comprenderà un'area di gioco guidata per Ursula e due mazzi precostituiti per i giocatori: questi ultimi saranno diversi dai due Starter Deck citati in precedenti, dal momento che ruoteranno attorno a Mulan e Yen Sid (il mago dell'Apprendista Stregone) e saranno composti dalle ristampe in italiano delle carte dei primi set del cardgame!

