Disney Marvel Games Showcase del 9 settembre: quali giochi ci sono? Rumor e conferme

Il 9 settembre si terrà uno speciale evento Disney & Marvel Games Showcase, uno dei tanti panel del Disney D23, in questa occasione Disney e Marvel sveleranno nuovi giochi e aggiorneranno il pubblico con trailer e gameplay di giochi già annunciati. Ma cosa possiamo aspettarci?

Durante lo showcase ci saranno giochi di Disney & Pixar Games, Marvel Games, Lucasfilm Games e 20th Century Games, al momento tra i videogiochi confermati troviamo Disney Dreamlight Valley, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, il nuovo gioco Marvel sviluppato da Skydance New Media (che potrebbe essere dedicato ai Fantastici Quattro) e Marvel's Midnight Suns.



Nel trailer di presentazione dello show si vede anche Avatar Frontiers of Pandora, probabile dunque la presentazione del gioco che potrebbe essere mostrato anche il giorno successivo durante Ubisoft Forward del 10 settembre insieme ad Assassin's Creed Mirage.



Ci sarà spazio anche per altri giochi? La speranza dei giocatori è quella di vedere almeno un teaser di giochi come Marvel's Spider-Man 2 o Marvel's Wolverine, anche se con ogni probabilità questi due titoli verranno svelati da Sony durante uno State of Play o un PlayStation Showcase. Chissà che non possa essere questa l'occasione per vedere in azione Star Wars Jedi Survivor di Respawn, il nuovo gioco di Star Wars di Ubisoft Massive o magari Indiana Jones di Bethesda e MachineGames. Nessun rumor in tal senso è giunto, almeno per il momento.



Sicuramente spazio alle produzioni mobile targate Marvel, Disney e Star Wars, che rappresentano una grande fetta dell'attività di Disney nel mondo dei videogiochi. Appuntamento venerdì 9 settembre alle 22:00, ora italiana, per saperne di più.