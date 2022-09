Disney & Marvel Games Showcase: tutti gli annunci, da Illusion Island a Disney Speedstorm

Approfittando del risalto mediatico offerto dalla cornice del D23 Expo, la casa di Topolino ha trasmesso il Disney & Marvel Games Showcase per presentare tutte le novità videoludiche in arrivo nel 2022 e oltre.

Disney ha cominciato subito alla grande annunciando Tron Identity, una nuova visual novel strategica per PC calata nel contesto sci-fi di Tron e sviluppata da Bithell Games, studio già responsabile di Thomas Was Alone. I giocatori saranno chiamati a prendere delle decisioni che influenzeranno in maniera consistente il prosieguo della storia. Nemmeno il tempo di metabolizzare la novità che è subito arrivato il turno dell'annuncio di un nuovo gioco, Illusion Island, un platform single-player e cooperativo destinato ad arrivare nel corso del 2023 esclusivamente su Nintendo Switch. Dotato di una coloratissima grafica in stile cartoon che omaggia le serie animate Disney, Illusion Island offrirà il controllo di quattro personaggi differenti, ossia Topolino, Minnie, Paperino e Pippo, ognuno dotato di abilità specifiche. Se volete, potete già aggiungerlo alla lista dei desideri sul Nintendo eShop. Spazio poi all'annuncio della nuova data d'uscita di Marvel's Midnight Suns, strategico di Firaxis che arriverà il 2 dicembre 2022 su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam ed Epic Games Store. Per fortuna, il ritardo non si è rivelato eccessivo, inoltre l'attesa sarà addolcita da un corto animato che fungerà da prequel della storia e sarà disponibile a partire dal 31 ottobre.

Dopo la conferma dell'arrivo di Red Hulk in Marvel's Strike Force fissato per il 13 settembre, è arrivato il momento dell'annuncio di un'altra data d'uscita, quella di Marvel Snap, gioco di carte collezionabili in arrivo il 10 ottobre 2022 su PC e dispositivi mobili iOS e Android. Per gli utenti Apple è prevista una variante speciale di Iron Man realizzata da Dan Hipp, mentre per i possessori di smartphone con il sistema operativo di Google c'è un Hulk speciale disegnato da Max Greecke.

Dopo la comparsata di Dominc Armato, doppiatore ufficiale del pirata Guybrush Threepwood intervenuto durante lo show per ricordarci del lancio di Return to Monkey Island previsto per il 19 settembre su PC e Nintendo Switch, è stato presentato Gargoyles Remastered, versione rimasterizzata del classico per SEGA Mega Drive datata 1996, ed è stato offerto un primo sguardo alle sorprese in arrivo a ottobre in Disney Mirroverse a tema Halloween.

Il ricchissimo Disney & Marvel Games Showcase è poi proseguito con l'annuncio di Disney Speedstorm, combat racer free-to-play sviluppato da Gameloft per PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Quello che ad una prima occhiata sembra essere un "Mario Kart della Disney" fonderà la dimensione d cei classici Disney con l'universo dei personaggi Pixar, anche se al momento è privo di una data di lancio. Dopo che ci è stata ricordata la disponibilità di Disney Dreamlight Valley su PC, PS5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch (oltre che in Xbox e PC Game Pass), è arrivato il turno dell'annuncio di Avatar Reckoning, uno sparatutto per dispositivi mobili in arrivo prossimamente, e della presentazione del gioco Marvel di Skydance curato da Amy Hennig, che vede tra i protagonisti anche Captain America e Black Panther. Il gran finale è invece stato dedicato all'annuncio di Marvel World of Heroes, nuovo gioco in realtà aumentata di Niantic (lo stesso team di Pokémon GO) in uscita nel 2023. Godetevi la replica integrale dell'evento in apertura di notizia.