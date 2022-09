Disney & Marvel Games Showcase in diretta stasera su Twitch dalle 21:00

Un altro weekend si avvicina ma gli eventi non ci lasciano mai a mani vuote; infatti questo venerdì siamo pronti a commentare il Disney & Marvel Games Showcase inserito all’interno del D23 Expo, la kermesse nella quale Disney presenterà i prodotti dei suoi brand principali appartenenti alle varie sfere dell’entertainment.

È confermata la presenza di novità su titoli che già conosciamo come Disney Dreamlight Valley, Marvel’s Midnight Suns e LEGO Star Wars The Skywalker Saga in aggiunta ad uno sneak peek sul prossimo gioco a tema Marvel di Skydance New Media. Possiamo inoltre aspettarci qualche succosa news, sempre riguardante l’universo videoludico, da parte di Disney & Pixar Games, Lucasfilm Games, Marvel Games e 20th Century Games.

La data da segnare sul calendario quindi è venerdì 9 settembre a partire dalle ore 21.00 per iniziare a parlare insieme alla nostra redazione delle aspettative per l’evento che invece inizierà alle ore 22.00. Come sempre vi diamo appuntamento sul canale Twitch di Everyeye.it e vi ricordiamo di cliccare sul tasto a forma di cuoricino per seguirci e non perdere nemmeno una live del nostro palinsesto. Se invece volete sostenerci ulteriormente con un abbonamento al canale potete farlo in maniera gratuita o grazie all’iniziativa SUBTember valida per tutta la durata del mese corrente.