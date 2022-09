Disney & Marvel Games Showcase: quanto durerà l'evento? Un leak svela il minutaggio

Visto e considerato che Sony non ha annunciato il tanto chiacchierato State of Play di inizio settembre, tutti i riflettori sono ora puntati sul Disney & Marvel Games Showcase, evento durante il quale potremmo sapere di più su Marvel's Spider-Man 2 e sul gioco di Wolverine. In attesa che l'evento abbia inizio, ecco i dettagli sulla durata.

Il canale YouTube ufficiale del colosso dell'intrattenimento ha creato una premiere con tanto di countdown per consentire agli utenti di iniziare a sintonizzarsi sulla pagina che trasmetterà la diretta. Come spesso accade in questi casi, i dataminer hanno analizzato ogni singola linea di codice della pagina web per riuscire a comprendere la durata esatta della presentazione: a diffondere questa informazione è stato proprio l'account Twitter PlayStation Game Size, che con un post ha confermato che il Disney & Marvel Games Showcase avrà una durat ad 23 minuti e 22 secondi. Dal momento che verranno mostrati diversi prodotti legati al mondo Marvel, Star Wars e non solo, è probabile che l'evento non si concentrerà su giochi specifici, ma su brevi presentazioni di un maggior numero di titoli.

Aspettando che l'evento abbia inizio, vi invitiamo a dare un'occhiataai dettagli su data e ora del Disney & Marvel Gameplay Shwocase. Vi ricordiamo inoltre che gli ultimi rumor vogliono che il gioco Marvel di Skydance sia incentrato su Captain America e Black Phanter.