Disney Melee Mania arriva a dicembre in esclusiva su Apple Arcade

Oggi Apple ha annunciato che Disney Melee Mania di Mighty Bear Games entrerà a far parte degli oltre 200 giochi di Apple Arcade a partire da dicembre.

Nei panni dei personaggi Disney e Pixar più iconici e amati, gamer da tutto il mondo potranno riunirsi in squadre pronte a darsele di santa ragione in una fantastica arena virtuale unica nel suo genere. Ogni partecipante potrà scegliere il proprio ologramma fra personaggi come Ralph Spaccatutto, Elsa, Topolino, Frozone, Moana e Buzz Lightyear per sfidare amici e nemici in partite 3 contro 3 e salire sul podio dei campioni Disney.

"Siamo entusiasti di collaborare con Disney per portare questi amatissimi personaggi nel primo gioco battle arena di Disney e Pixar, disponibile in esclusiva su Apple Arcade" ha dichiarato Simon Davis, CEO di Mighty Bear Games. “I fan sfideranno personaggi Disney e Pixar in stile arcade in una divertente e frenetica scazzottata per sopravvivere alla baraonda e restare alla ribalta”.

In Disney Melee Mania, l’utente si ritrova su un campo di battaglia virtuale in cui è possibile scegliere tra 12 personaggi di diversi classici Disney e Pixar, con nuovi personaggi aggiunti periodicamente. Ognuno sarà diverso dagli altri e avrà il suo set di mosse iconiche ed elementi sbloccabili. Nel corso di partite di cinque minuti ricche di azione, i giocatori dovranno accumulare più punti possibile o sconfiggere la squadra avversaria tutte le volte che si può per avere una chance di vincere. Ogni gamer parteciperà a battaglie multi-player dal ritmo serrato che mettono alla prova le abilità uniche di ciascun personaggio in combattimenti corpo a corpo, con varie modalità e sfide per testare le sue capacità, e la possibilità di vincere premi in-game.

"Durante le Feste, chi ama giocare troverà su Apple Arcade infinite opzioni per divertirsi su tutti i dispostivi, dai classici come Crossy Road Castle e Solitaire a nuovi giochi creativi come Disney Melee Mania e LEGO Star Wars: Castaways” ha spiegato Alex Rofman, Senior Director di Apple Arcade. "E come se non bastasse, Apple Arcade offre un servizio di gaming privo di interruzioni, che permette a tutta la famiglia di divertirsi in tutta tranquillità, senza annunci pubblicitari o acquisti in-app”.