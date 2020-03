Disney+ disponibile su PS4 e Xbox One: ecco i link per l'Italia

Disney+ è ufficialmente disponibile in Italia da oggi (martedì 24 marzo) e finalmente l'app ufficiale è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One anche in Italia, scaricabile da PlayStation Store e Xbox Store.

Disney Plus offre un catalogo di oltre 100 titoli in 4K UHD e HDR tra grandi film Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, oltre a serie TV originali come The Mandalorian, grande successo di pubblico e critica. Con un solo abbonamento è possibile utilizzare l'app su dieci diversi dispositivi e quattro schermi in contemporanea, senza costi aggiuntivi.

Download Disney+

Per poter vedere i contenuti di Disney Plus è ovviamente necessario abbonarsi al prezzo di 69.99 euro l'anno, la promozione a 59.99 euro l'anno è terminata questa notte e dunque il costo è ora quello originariamente previsto da Disney.

Su Everyeye.it trovate la guida ai migliori film e serie TV di Disney Plus con i preziosi consigli sui contenuti da vedere subito al day one, tra questi spicca ovviamente The Mandalorian, la serie TV a tema Star Wars che tanto successo ha riscosso nei mesi scorsi facendo diventare Baby Yoda una star. Ricordiamo a causa dell'emergenza Coronavirus la qualità video di Disney Plus sarà ridotta al lancio esattamente come accaduto con Netflix e YouTube.