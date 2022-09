Disney Speedstorm: i bolidi del combat racer nel multiverso Disney Pixar corrono in video

In coincidenza del Disney & Marvel Showcase aperto dall'annuncio della visual novel Tron Identity, Gameloft ha riacceso i motori dei bolidi di Disney Speedstorm per mostrarci in azione l'adrenalinico combat racer con un nuovo trailer.

Il filmato confezionato dalla software house francese unisce degli spezzoni in cinematica a delle fugaci sequenze in-engine per darci modo, appunto, di saggiare le potenzialità ludiche e grafiche di questo arcade racer free to play.

Il "Mario Kart di Disney" fonderà le dimensioni cartoonesche di Topolino e Paperino al multiverso degli eroi Pixar, con l'aggiunta di personaggi come Mulan, la Bestia e l'iconico pirata Jack Sparrow. Quanto al gameplay, il nuovo video conferma i forti punti di contatto con la serie di Mario Kart e ci mostra delle gare ambientate in tracciati pieni di salti, booster, percorsi alternativi e potenziamenti da acquisire per colpire gli avversari, migliorare le prestazioni del proprio bolide o difendersi dagli attacchi nemici.

Il "Coming Soon" che chiude il filmato ribadisce l'intenzione di Gameloft di lanciare presto questo arcade racer gratuito Disney Speedstorm in stile Mario Kart su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.