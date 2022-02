Disney Speedstorm è come Mario Kart, ma gratis con Topolino e i personaggi Pixar

L'annuncio è passato sotto silenzio rispetto ad altri reveal più sostanziosi ma durante il Nintendo Direct del 9 febbraio, la francese Gameloft ha annunciato Disney Speedstorm, racing arcade in stile Mario Kart.

Il gioco è in fase di sviluppo per "PC e console", tra cui Nintendo Switch e presumibilmente le piattaforme PlayStation e Xbox. Disney Speedstorm è esattamente quello che sembra, un gioco di corse arcade con protagonisti i personaggi Disney e Pixar tra cui Topolino, Mulan e Jack Sparrow, visibili nel primo trailer.

Sviluppato da Gameloft, già autori della serie Asphalt, Disney Speedstorm non sembra essere un gioco rivoluzionario ma potrebbe avere le carte in regola per conquistare i fan della Disney e coloro che cercano un alternativa al più celebre Mario Kart.

Disney Speedstorm verrà pubblicato come free to play con supporto per gli acquisti in-app probabilmente legati alla personalizzazione del proprio bolide o all'acquisto di nuovi personaggi. Al momento la finestra di lancio on è stata annunciata ma presumibilmente il gioco arriverà nel corso del 2022.

Se su Nintendo Switch Disney Speedstorm dovrà vedersela con il re del genere, sulle altre piattaforme una alternativa a Mario Kart è certamente sempre gradita, speriamo di scoprire altri dettagli sul progetto nelle prossime settimane.