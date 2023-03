Disney Speedstorm: data d'uscita dell'Early Access per PC, PlayStation, Xbox e Switch

A distanza di qualche mese dal rinvio di Disney Speedstorm, Gameloft ha finalmente annunciato la data d'uscita ufficiale dell'uscita dell'Early Access del gioco, che arriverà sui principali store digitali fra pochissimo.

Disney Speedstorm sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 18 aprile 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Epic Games Store, Microsoft Store e Steam) e Nintendo Switch. Sebbene la versione finale del racing game di stampo arcade sarà scaricabile in maniera completamente gratuita, questa prima fase prevede la partecipazione dei soli utenti che procederanno all'acquisto di uno dei pacchetti fondatore che verranno aggiunti a breve sugli store digitali, così che si possa procedere con il preorder.

Dalle pagine dello store Xbox, dov'è già possibile prenotare una delle versioni del gioco, è possibile apprendere che i pacchetti in vendita sono tre e, sebbene ognuno di essi garantisca l'accesso alla versione in arrivo tra un mese, i contenuti extra variano in base al prezzo.

Ecco di seguito le tre versioni di Disney Speedstorm:

Disney Speedstorm - Pacc. Fondatore standard - Prezzo: 29,99 euro

Disney Speedstorm - Pacc. Fondatore deluxe - Prezzo: 49,99 euro

Disney Speedstorm - Pacc. Fondatore definitivo - Prezzo: 69,99 euro

Di seguito trovate invece l'elenco dei contenuti di ciascun bundle:

Pacchetto Fondatore Standard:

Accesso anticipato a Disney Speedstorm

Piloti sbloccati: Topolino e Paperino

Sblocca un pilota aggiuntivo a scelta tra Baloo, Belle, la Bestia, Elizabeth Swann, Shang o Mowgli

4.000 gettoni

2 crediti pass d'oro

Aspetto esclusivo di Topolino, Paperino e il pilota scelto per i membri fondatori

Livrea esclusiva dei kart di Topolino, Paperino e il pilota scelto per i membri fondatori

Slogan e avatar esclusivi dei fondatori

Pacchetto Fondatore Deluxe:

Accesso anticipato a Disney Speedstorm

Piloti sbloccati: Topolino, Paperino e Mulan

Sblocca un pilota aggiuntivo a scelta tra Baloo, Belle, la Bestia, Elizabeth Swann, Shang o Mowgli

7.000 gettoni

2 crediti pass d'oro

Aspetto esclusivo di Topolino, Paperino, Mulan e il pilota scelto per i membri fondatori

Livrea esclusiva del kart di Topolino, Paperino, Mulan e il pilota scelto per i membri fondatori

Slogan e avatar esclusivi dei fondatori

Pacchetto Fondatore Definitivo:

Accesso anticipato a Disney Speedstorm

Piloti sbloccati: Topolino, Paperino, Mulan, Capitano Jack Sparrow ed Ercole

Sblocca un pilota aggiuntivo a scelta tra Baloo, Belle, la Bestia, Elizabeth Swann, Shang o Mowgli

12.000 gettoni

3 crediti pass d'oro

Aspetto esclusivo di Topolino, Paperino, Mulan, Ercole, del Capitano Jack Sparrow e del pilota scelto per i membri fondatori

Livrea esclusiva del kart di Topolino, Paperino, Mulan, Ercole, del Capitano Jack Sparrow e del pilota scelto per i membri fondatori

Slogan e avatar esclusivi dei fondatori

Ruote e alettoni per il kart di Paperino

Purtroppo non si conoscono ancora i dettagli sul debutto della versione finale, poiché gli sviluppatori non hanno fornito informazioni in merito alla durata dell'Accesso Anticipato di Disney Speedstorm.