Disney Speedstorm è pronto a scendere in pista e ad uscire dall'Early Access: ecco la data

Dopo la presentazione di Disney Speedstorm l'aspirante rivale di Mario Kart, è giunto il momento per la produzione targata Gameloft di scendere in pista con la nuova finestra d'uscita. Il team di sviluppo ha finalmente annunciato la data di chiusura dell'Early Access e di pubblicazione del gioco, ormai vicina e in arrivo nel prossimo futuro.

Stando a quanto dichiarato in via ufficiale, Disney Speedstorm uscirà dall'Early Access in 28 settembre, dando il via così ad un nuovo inizio per il gioco che tenta di competere sullo stesso tracciato di Mario Kart. Fino a quel giorno, però, Gameloft provvederà ad elargire contenuti esclusivi per tutti gli utenti che hanno provveduto all'acquisto del founder pack del gioco, come ribadito a seguito dell'annuncio che farà felici i fan della produzione.

"Sin dal lancio dell'Early Access, abbiamo ricevuto un feedback e un supporto inestimabile da parte dei giocatori, che sono stati fondamentali per trasformare Disney Speedstorm nell'incredibile esperienza racing che è oggi". Sono queste le parole di ringraziamento del gruppo dietro la creazione del progetto in dirittura d'arrivo per il mese di settembre. "L'entusiasmo, la dedizione e l'amore della nostra incredibile community", continuano i rappresentanti di Gameloft, "sono stati la nostra ispirazione fin dal primo giorno". Dunque, a distanza di più di tre mesi dall'annuncio della data d'uscita dell'Early Access di Disney Speedstorm per PC, PlayStation, Xbox e Switch, sta per giungere il momento di vedere cos'avrà da offrire la suddetta esperienza definitiva.