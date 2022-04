Disney Speedstorm: il racing gratis in stile Mario Kart confermato su PlayStation e Xbox

Mario Kart avrà presto un altro contendente con cui misurarsi in pista: la software house francese Gameloft ha infatti confermato le piattaforme sulle quali il suo Disney Speedstorm arriverà nel corso dell'estate 2022. La data definitiva deve essere ancora comunicata, sebbene manchino comunque pochi mesi all'esordio del progetto sul mercato.

Attraverso un nuovo, brevissimo trailer, gli sviluppatori hanno annunciato che il loro titolo di stampo arcade e free to play sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One, oltre alle già confermate versioni per PC e Nintendo Switch. Presentato per la prima volta nel corso del Nintendo Direct del 9 febbraio 2022, Disney Speedstorm è un racing game con Topolino e i personaggi Pixar tra i piloti giocabili, assieme ad ulteriori icone come Jack Sparrow e Mulan.

A parte la gradita conferma di tutte le piattaforme sulle quali l'opera sarà disponibile, per il momento Gameloft non ha diffuso ulteriori dettagli in più sui contenuti e le meccaniche di gioco che caratterizzeranno Disney Speedstorm, pertanto bisognerà aspettare altri aggiornamenti i prossimi mesi per novità in tal senso.

Per il momento sappiamo che, pur essendo giocabile gratis su ogni sistema, il titolo Gameloft permetterà degli acquisti in-app dalla natura ancora da definire, ma saranno con tutta probabilità legati all'ottenimento di piloti aggiuntivi o di elementi cosmetici.