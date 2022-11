Disney Speedstorm, il racing in stile Mario Kart è stato rinviato: arriverà nel 2023

Annunciato lo scorso mese di febbraio e in dirittura d'arrivo entro quest'anno, Disney Speedstorm è stato ufficialmente rinviato. Il racing game free-to-play è stato rinviato da Gameloft, che a quanto pare ha ancora bisogno di tempo per rifinire l'esperienza di gioco prima del lancio.

Il rinvio sta a significare che Disney Speedstorm, un racing game simile a Mario Kart che farà felici i fan dei personaggi Disney, arriverà soltanto nel corso del 2023, con una data più specifica che non è stata comunicata da Gameloft. Ciò che la software house ci ha tenuto a precisare è che continuerà a lavorare al prodotto per presentarlo al pubblico nel modo migliore possibile.

"Abbiamo lavorato diligentemente per creare un'incredibile esperienza di corsa per Disney Speedstorm, catturando la nostra visione dell'entusiasmante magia che i fan apprezzano nei loro personaggi e giochi Disney e Pixar preferiti", ha dichiarato Gameloft. "Vogliamo che i fan non solo si divertano, ma che godano di un'esperienza di corsa frenetica e competitiva che torneranno a giocare negli anni a venire.

Con questo in mente e dopo un'attenta considerazione, abbiamo deciso di riinviare l'uscita mondiale di Disney Speedstorm per soddisfare le nostre aspettative e offrire ai giocatori un'esperienza di corsa più coinvolgente, offerte di personalizzazione, modalità di gioco e altro ancora".

Gli sviluppatori torneranno a fornire aggiornamenti nel corso delle prossime settimane, dunque rimaniamo sintonizzati per tutte le novità sul gioco. Disney Speedstorm sarà pubblicato su PC e console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch e offrirà il cross-play su tutte le piattaforme.